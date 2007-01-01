В Износках установили новый флюорограф

Про поставку оборудования в местную больницу во вторник, 16 сентября, сообщил глава администрации района Владимир Леонов.

- Новый аппарат предлагает пациентам и врачам множество преимуществ, - отметил Леонов. - Среди них - высокое качество снимков для точной диагностики, сокращение времени на обследование, цифровой архив для безопасного хранения результатов и возможность мгновенной печати снимков прямо в кабинете врача.

Оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.