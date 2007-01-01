Афиша Обнинск
«Единая Россия» подтвердила лидерство на региональных выборах-2025
Общество

«Единая Россия» подтвердила лидерство на региональных выборах-2025

В партии подвели итоги Единого дня голосования.
16.09, 12:12
0 631
Фото: "Единая Россия", ER.RU
«Единая Россия» подвела предварительные итоги масштабной избирательной кампании 2025 года, которая прошла в 81 регионе РФ. Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что кандидаты от ЕР добились внушительных результатов и получили высокую поддержку избирателей на всех уровнях.

– Итоги ЕДГ-2025 можно оценивать как уверенную победу «Единой России». Партия доказала, что на сегодняшний день остается самой серьезной политической силой. В законодательные собрания было 11 кампаний, 464 мандата замещалось, 380, по предварительным данным, получает «Единая Россия». В административных центрах было 25 кампаний, 934 мандата замещалось, по предварительным данным 729 мы должны получить, – рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Партия также выдвинула 19 кандидатов на пост высших должностных лиц регионов, и все они одержали победу, получив широкую поддержку избирателей. Кроме того, по предварительным данным, на выборах победили 837 участников специальной военной операции, выдвинутых от «Единой России», а активисты «Молодой Гвардии» получили еще 85 мандатов. Владимир Якушев подчеркнул, что работа с молодежью остается одним из ключевых направлений деятельности ЕР.

Уже сейчас партия начинает готовиться к кампании 2026 года, в которую войдут выборы в Государственную Думу.

– Итоги кампании-2025 показывают: у «Единой России» – серьезные ресурсы перед выборами-2026 в Госдуму. Естественно, «Единая Россия» в них не только будет принимать участие, но и рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда, – резюмировал Дмитрий Медведев.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости.

