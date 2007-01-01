В Калуге жалуются на состояние тротуара на улице Ленина

В понедельник, 15 сентября, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Доброго дня, любимая редакция! Тема крайне животрепещущая. Калуга, Ленина, 25, тротуар у банка. Бесконечно вечный убитый тротуар со времён царя Гороха. Нескончаемый квест. Последняя надежда была, что после ремонта отделения, столь помпезно открытого недавно, там будет порядок и благоустроенный газон с дорожкой. Но полная разруха на данном месте на центральной улице города продолжается.

В горуправе ответили, что территория вокруг объекта должна быть благоустроена его собственником. Городские пешеходные дорожки в удовлетворительном состоянии.