В Калуге пациенты поликлиники на Чехова ждут своей очереди на улице

Во вторник, 16 сентября, местная жительница Олеся пожаловалась на проблему в социальной сети губернатора.

- Заболела и пришла к врачу, чтобы открыть больничный, во вторую поликлинику 4-й больницы на ул. Чехова, 3. Вход для людей с повышенной температурой. Стоим уже час на улице. Я вынуждена сесть прямо на дорогу, так как у меня больные суставы, не могу уже стоять. Что это за издевательство? – написала она.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в связи с сезонным ростом заболеваемости в фильтр-бокс обращается все большее количество людей. Сейчас будет открыт дополнительный кабинет для приема. Пациентов заберут с улицы.