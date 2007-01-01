Парковка возле новой поликлиники на Правобережье Калуги готовится к открытию

Вопрос о парковке в понедельник, 15 сентября, задала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- Когда уже будет открыта парковка около новой поликлиники? Машины паркуются по обе стороны дороги, создают помехи для движения, в большинстве случаев разъехаться со встречной не получается. Заезжают чуть ли не на пешеходный переход. Надеюсь, что после открытия парковки парковка вдоль дороги хотя бы с одной стороны будет запрещена, - написала Вероника.

В горуправе сообщили, что в течение двух дней завершат проверку и откроют парковку для посетителей.