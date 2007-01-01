Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Парковка возле новой поликлиники на Правобережье Калуги готовится к открытию
Общество

Парковка возле новой поликлиники на Правобережье Калуги готовится к открытию

Дарья Джуманова
16.09, 11:24
0 565
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вопрос о парковке в понедельник, 15 сентября, задала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- Когда уже будет открыта парковка около новой поликлиники? Машины паркуются по обе стороны дороги, создают помехи для движения, в большинстве случаев разъехаться со встречной не получается. Заезжают чуть ли не на пешеходный переход. Надеюсь, что после открытия парковки парковка вдоль дороги хотя бы с одной стороны будет запрещена, - написала Вероника.

В горуправе сообщили, что в течение двух дней завершат проверку и откроют парковку для посетителей.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im0wRCtuNGVGVzNkZ2NDYm5OTHpJaXc9PSIsInZhbHVlIjoicmEyYlVCZ3Q5Q3hNUTg3aDVUUVNvU2x2dFJWSk1ucFlTMzBpQldYU2NDcmZoZ1NJMk4zcW5USlpUS2dNUEtkNC92WVdYbWwyekhST2hPMWFhOVdmZ1JGUExQaVNuMC9hY1psbWNITyswazduVnlzVzVkcGVHbS9LSTE1em5wcEVPRzhqUWp2YWxMbnZCdit4Znk2dkZTSmpoaXJscFNxN1o1S25wS2lZeWh0aWtxd3NEeWZBOW9scUNzbXFEL05DWWE4NmxLYUMvN1E3YUdCY1ZSNEp5M21oNTNzQnpUUWtOZ0FxNkV4ZkJhNW1QT2tjQzhWRXRlYWlvMGlpKzVMcHJYQ2N4c1VzUEZ3aVVkOEpiWmp4TTNKMmZBM3A5K1RoYTRBRjRURDZhaGk5WlR4OUV3cGErMDlSR1E4K3phZC96V2xOYVNUMFNuNUJwS0g1dWFmYlppSGdrM0xYMFZRRXdzUEpuRFB0Qit2Kzk3ZzJSQXF4TThRazVIWWxKaks3cDN4QkZpcjJnZ3JwVnpTaGdXOTBCblFERDJMbWhDcVpoZ1hsWXNvS2UxdHVwZ3JzVGVxMzRSN3lMTFphT1FoTSIsIm1hYyI6IjFjZTE5ZDIzOWE0N2U5NjAyYTMzNTg2NjgzZjhiNTYxOWU4ODVhMGU1NzFjMTY3YjFlNzY2OTc5YTBmZGVhZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1ydHhLWGVRcjh6bFJRY0FvdUNLbGc9PSIsInZhbHVlIjoic25uNi9RaDIrNkZZTm0wQ3ZUTFM0SjZ6RkMwRkJnNVB1cVBGblJSYUh5S2JjVFkvaVNCUGJzOExMbkt1N3pSSnRGaHZwMG91Wk16bThLbURMNWtqQ3NKZ2RXanFncnRFMVhrODN1cUROTjJDL2Rjc3B2VXdxZnBUSFBhcDF4SHgvRVJENzZWRFhBQzZOUUdFemo4YWUvUlRwVnJuTjRTRUtsK0tnUG1MU21TVnpPamhLam02TndGYVYzamU0Zm02UWdrMnkzM2Ftb2twbkhMK0VOR1pwV0hqWGhwNUxSbUcrSDgvN2lBdUVFRjRYNWNiYktYQjNnRWYrekplUktUeklRMWFlNlA0Tlh3b3RUOEovei9QWFlhYTRibXdWZmg4VEh6eHFGamZoTFgvTjhLa3VZQTVDSmJSK3QxYVV5c3JOcWkyWS9rUDZDTUhRYXVrb1V6YmhLSW0zVjh1R3ZNQzYyazRSZlNDRXNGN2tVdjJScGk1d0NWR3JkMUhmckgvdmlTa0lVd1pNZGN0VWdNNk9RM0FUZmFmK3h5QkpScGoyYTZ0b0tSWWJ4NHBHRm1HZnZ4VlFseDhHOWNBVmw5TytVV016Zlpvamt1OWpLZGJ1VHArcUovWk9CdDdzQ1V6NDg2b1U3OWR0c3RMdFRPVHkwTXhGTDRyMVlBOWdTeDJQclkxWFBtQmxtRDRtZFpxNVJHN2JyUHpxd2Y4RWNJWENvV0t5cktLY21TWmsvaTIrcENGanJlMGJQWjl5Qk9laG44bDlWZU5mZXBmWkg3cWh5RFVGUnBkcGpoaTZXZjFZVHdJd3JYMkdmcDJML2lNZ0w3UlJaSW56QVcycGFRZiIsIm1hYyI6ImNjZmI0MzMwYzZlOTVjZWFkY2UwZjMyMDRmMzNlMzhjNGM0YTgzN2MyMjM3NGE1NjIyMmFjOTQxNmMwNTYxMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+