В Калуге на Правобережье пресекли нелегальную уличную торговлю
Житель улицы 65 лет Победы, 27а, заметил торговцев на тротуаре и в воскресенье, 14 сентября, отправил фото в комментариях под постом губернатора.
На следующий день в горуправе сообщили, что проведут рейд по указанному адресу.
16 сентября стало известно, что во время рейда специалисты действительно обнаружили нелегальную торговлю. В отношении нарушителя уже начали административные процедуры.
А вы против уличной торговли? Пишите в комментариях.