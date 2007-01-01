Афиша Обнинск
В Калуге на Правобережье пресекли нелегальную уличную торговлю
Общество

В Калуге на Правобережье пресекли нелегальную уличную торговлю

Дарья Джуманова
16.09, 09:49
Житель улицы 65 лет Победы, 27а, заметил торговцев на тротуаре и в воскресенье, 14 сентября, отправил фото в комментариях под постом губернатора.

На следующий день в горуправе сообщили, что проведут рейд по указанному адресу.

16 сентября стало известно, что во время рейда специалисты действительно обнаружили нелегальную торговлю. В отношении нарушителя уже начали административные процедуры.

А вы против уличной торговли? Пишите в комментариях.

