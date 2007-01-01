Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Жители Калуги не могут уехать с остановки «Дубрава» после пяти часов вечера
Общество

Жители Калуги не могут уехать с остановки «Дубрава» после пяти часов вечера

Дарья Джуманова
16.09, 09:24
1 514
Об этом в понедельник, 15 сентября, рассказала местная жительница под публикацией в соцсетях губернатора.

- Скажите, пожалуйста, как долго вы будете издеваться над людьми? Каждый день в 17:00 мы не можем уехать с «Дубравы», потому просто ни 6-го троллейбуса, ни 90-го автобуса просто нет. Мы стоим по 30 минут, и потом приезжает маленький красный 90-й автобус, в который просто набивается, и половина людей остаются на остановках. Где ваши хваленые новые троллейбусы, которые вы закупили? Почему проезжают пустые троллейбусы и не едут по маршруту, а, как они говорят, едут дольки до радиолампового завода? Почему мы должны стоять по 30 минут? Многие заканчивают работать в 17:00 и потом стоят и ждут транспорт. Жалобы постоянно на этот маршрут, но всё бестолку, - написала Ирина.

В горуправе ответили, что интервал движения 6-го и 90-го маршрутов от остановки «Дубрава» составляет 10–22 минуты. Согласно данным за 15 сентября, от этой остановки в 17:00, 17:11, 17:22, 17:32 и 17:53 отправлялись транспортные средства. В часы пик транспорт на всех маршрутах города максимально загружен.

