Погода в Калуге побила 100-летний рекорд
За период метеонаблюдений с начала XX века в Калуге никогда не было такого засушливого начала осени. Об этом 15 сентября сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.
- Никогда не было такого, чтобы в первой половине сентября не выпало ни капли дождя, - подчеркнула она.
Дождя в Калуге не было с 29 августа.
Напомним, в прошлом году сентябрь в Калуге также был теплым, но в середине второй недели осени прошли дожди.
- Бабье лето, а вместе с ним и период засушливой погоды, продолжится до 18 сентября, - рассказала Инкина.
