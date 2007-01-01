Погода в Калуге побила 100-летний рекорд

За период метеонаблюдений с начала XX века в Калуге никогда не было такого засушливого начала осени. Об этом 15 сентября сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.

- Никогда не было такого, чтобы в первой половине сентября не выпало ни капли дождя, - подчеркнула она.

Дождя в Калуге не было с 29 августа.

Напомним, в прошлом году сентябрь в Калуге также был теплым, но в середине второй недели осени прошли дожди.

- Бабье лето, а вместе с ним и период засушливой погоды, продолжится до 18 сентября, - рассказала Инкина.