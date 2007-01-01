В Калужской области пьянка мужчин на принудительных работах стоила им свободы

Вместо исправления пятеро осужденных выбрали другой путь. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В августе этого года во время планового обхода администрация исправительного центра обнаружила, что пятеро осужденных распивали спиртное и были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Этот факт позже официально подтвердило медицинское освидетельствование.

Руководство центра обратилось в суд, требуя заменить принудительные работы на реальные сроки. В суде все мужчины признали свою вину и подтвердили факт распития.

Судья отметил, что нарушители не извлекли уроков из предыдущих ошибок и сознательно нарушили закон. В итоге им заменили неотбытую часть наказания на лишение свободы.