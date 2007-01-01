В Калужской области открыли образовательный центр при Никольском Черноостровском монастыре
Он создан при Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, сообщил 15 сентября губернатор Владислав Шапша.
Там будут учить журналистике и медиакоммуникациям.
- С Митрополитом Калужским и Боровским Климентом, сенатором РФ Анатолием Артамоновым, проректором РЭУ им. Г.В.Плеханова Алексеем Никулиным пообщались со студентками, - рассказал Шапша. - Да, проблем в нашей жизни хватает. Но, как говорится, красота в глазах смотрящего. Глазами этих девушек люди увидят мир, в котором есть любовь, добро, свет.
Черноостровский монастырь известен как крупный просветительский и попечительский центр.
По словам губернатора, новый проект даст студентам крепкие профессиональные знания и навыки.