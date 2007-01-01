Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области открыли образовательный центр при Никольском Черноостровском монастыре
Общество

В Калужской области открыли образовательный центр при Никольском Черноостровском монастыре

Дмитрий Ивьев
15.09, 16:25
0 342
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он создан при Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, сообщил 15 сентября губернатор Владислав Шапша.

Там будут учить журналистике и медиакоммуникациям.

- С Митрополитом Калужским и Боровским Климентом, сенатором РФ Анатолием Артамоновым, проректором РЭУ им. Г.В.Плеханова Алексеем Никулиным пообщались со студентками, - рассказал Шапша. - Да, проблем в нашей жизни хватает. Но, как говорится, красота в глазах смотрящего. Глазами этих девушек люди увидят мир, в котором есть любовь, добро, свет.

Черноостровский монастырь известен как крупный просветительский и попечительский центр.

По словам губернатора, новый проект даст студентам крепкие профессиональные знания и навыки.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpXMUdzL3V3NGtoNDE4YW9teXhrUWc9PSIsInZhbHVlIjoiRnVGRWxPK0VGY0VTN1JKUUtnalpuK0d2SUd2U3VzeEptcmxJcjhYUTBRTWhCdnFOLy9kdzRqUkdyWkR3dUo5TmtFWmNCZVdJcjczSXRjUmVudjk2b05KV2dOejlDLzZtRm54S1piREhDRExaYTRrYUJpd1FrWDM2UklHNzlVQ3U1Uy9QVXN6NE5GY2tvUkFFcVppV1libzlHUkVVOGhJQTBqQlhqSHVVQTlDVkxwVnAyT1NPZlJzZjdrMytwbkNsQ1N6Y1I0WTRqZk5jS0U0dDhqeisxRUlXMVR5SVYveUd0SXgrRHlWeVpHQVJINHZWSVpvZ0xMWlRrUTAyQVpWZWRoTlpsclNRWkpnMDAyYWxXL1ZzNEc3a01oZlREQVNzSDFNZkx2VGxqUmU1bzVFYjB5Y1NTeWNOVnZEUlBOSTU4bWNCaGZVMFM1Nm9HdG8rVW1zNjR0eHp5aktPZ1NFZlZ1czZUZkpNUjIxZmNraFJWN2loS2xzUk9vUVdtdWd4eTc1K1BqaElnYUYwTG02ckhVbkdEc2RRZWNlb2dMYVg4UXE3cTFjR3BINTVaZUdOa2FnNzlCemQ3QU1HVlR3aSIsIm1hYyI6IjAwMDI1NzZjYWU2ZDE3YjcxYzFlODBhYmYyZmMzNzc5MWRjYzEzMDBmOTJiY2Q5NTBiYTA4MzU1NjNiMjIzMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVNdXE2bVBPS085TmFYWVBjY1hSNHc9PSIsInZhbHVlIjoiZ1pqdkZBbGJZSUpKdVB2d1YvRG9RcjlQYS9JdS9qR080ei9RYlZQdjhvb09FQjdYQlh3U0ZYb3VwaXhLaHJxUVZWdDJvbkJHUUNqRFFNV0xocHlwUFpMSUtLMDdhTjVZcEkyeVdBMHQ3YmxPbnQ2TXpjcW9mdmhDNW9vM01Mek9FZHgvRTJUbVoxVlhoWXZWMzhGRG5odjdUWk9Xa09pUUVZODZLbTdlTDNHTVlMeEx6S3N3WksyOVdNSmRWaEMxTW41dzVNWk5aTTBMZ1dKWVV5M2I3WERyQS9IdGs2U2xYbG5YVUhYN1pPVDU1WG0wSGZsT3h4Zm9XbHVZN2phTHVWaG80cHhVeWtIRHlvWU1NT3BaeE1lTzRNeXBYajVBajA5d2pOMW5FNldhTnh1Wm54cEdRcXE4QTc4L2g2QWpoamQzOUJJakdEZ1dsbEowQUFveVBPWWhTclc2c2lJNFB5czRCNWRnRW55N1o0VFU0eDVLY2dhd21hemRMSjVpSlA5MkVpaU9BNkN1MnV0K2NRTjRlSFh6T0tmSlBnUk1jVlNUVzR2bFBZY1BYZzR5b0NvL0pRZHpVa0lqRHdqWnNxZkJNMStxMTR1eDNkLzA1TlFBV1dZK2FsTngzblEwMi9yeFZNYUs1QVZzbUFtdUxiTGJ0YzVZZmZLS3Z6K0JKYWttZDZRVXJYempUS1ZEWUh6WkMyL2xPYk02end4RnBUR0xCYyt2V0VJU1JYRzh5eHhSeGpUemtTeURzeDFVYndiYjlLSUdWL2w4ZWx4SlRDV2RzdWRIbFhZUjU5RWtEZDBwQ1hpSUVPZUoxaDFtdnE3bEhpQWFNeFNVVUdYdiIsIm1hYyI6ImQ4NDE0MTg2OTE5MTc3OTZhYjU4MGJhM2IyMTQ2Y2YyNjcyODBmMzM1YTA5N2I3NWNlMmM0NmZkMDhmYzU3MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+