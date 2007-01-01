Афиша Обнинск
Общество

В Калуге скончался председатель совета ветеранов органов внутренних дел

Дмитрий Ивьев
15.09, 15:23
0 1041
В воскресенье, 14 сентября, на 83 году жизни умер полковник в отставке Владимир Костенко. Об это сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Костенко учился в калужском педагогическом институте. Работал преподавателем, а затем посвятил себя комсомольской и партийной деятельности.

С 1985 года был начальником политотдела и заместителем начальника УВД Калужского облисполкома.

В 1992 году стал командиром первого российского миротворческого контингента в составе миссии ООН в Югославии.

В 1996 году калужанин был советником в Координационном центре МВД России в Чечне, где отвечал за работу с личным составом, населением и СМИ.

С 2007 года полковник возглавил областной Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Прощание начнется в 14:00 16 сентября в часовне на Литвиновском кладбище.

