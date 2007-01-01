В Кабицыно течет канализационная река

Массовые жалобы от жителей стали появляться в комментариях под публикацией губернатора в соцсетях, начиная с субботы, 13 сентября.

- Здравствуйте, вот вчерашнее фото — как обычно, бежит из КНС за остановкой «Зеленый забор». Есть видео! Деревня Кабицыно (ул. Весенняя, ул. Карелина), - написала Алёна.

В ответ на жалобы Министерство строительства региона сообщило, что причиной аварии стала поломка насоса, который уже отправили на ремонт. Однако это объяснение не устроило местных жителей, которые утверждают, что подобные ситуации происходят постоянно.

- Уважаемый Минстрой! Смените хотя бы текст ответов. Сплошные отписки. Там априори нет никакого насоса, он в постоянном ремонте, - написала другая жительница, Ольга.

- Это просто невозможно! Вонища на весь район! Неужели нет какого-то адекватного оборудования или более надёжного насоса, который не будет ломаться так быстро? – поддержала ее Александра.

Минстрой объяснил, что аварии на КНС часто происходят из-за неправильного использования канализации. Люди выбрасывают туда пластиковые бутылки, влажные салфетки и другие неподходящие предметы. Когда оборудование выходит из строя, специалисты Водоканала ремонтируют насосы. Во время аварий возможны утечки из-за перегрузки системы.