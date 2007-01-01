В Калужской области назвали районы с наибольшей явкой на выборах
В понедельник, 15 сентября, итоги трехдневного голосования по выбору губернатора и депутатов подвел региональный Избирком. В выборах приняли участие 346 738 избирателей. Явка по области составила 44,8%.
Наибольшая активность избирателей была в Износковском, Хвастивичском, Жиздринском, Ульяновском, Барятинском, Перемышльском и Мосальском районах – более 70%.
Явка по Калуге составила 25,98%, в Обнинске – 23,49%.
В Москве на экстерриториальных участках проголосовало 786 калужан.
