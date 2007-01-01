Афиша Обнинск
Общество

Калужане просят увеличить количество туалетов на набережной

Дарья Джуманова
15.09, 13:52
1 684
В субботу, 13 сентября, местный житель оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Не устану писать и напоминать. Сделайте, в конце концов, больше туалетов на набережной. Столько людей, и только по одной кабине, мужской и женской. Были два пластиковых возле дома Циолковского, и тех нет. Это никуда не годится, - написал Юрий.

В горуправе ответили, что установка дополнительных туалетов не требуется.

А вы как считаете, стоит ли добавить больше туалетов на набережной?

