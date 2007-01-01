Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В калужской школе №50 более 20 классов учатся во вторую смену
Общество

В калужской школе №50 более 20 классов учатся во вторую смену

Дарья Джуманова
15.09, 13:40
0 134
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О проблеме в субботу, 13 сентября, написала местная жительница под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- В январе 2025 года дети должны были зайти в новую школу около «Комфорт-парка». Теперь там «учатся» только утки и лягушки, и нет просвета в этой проблеме и точных сроков решения. 50-я школа трещит по швам, там нечем дышать, попробуйте там поучиться всю смену и на себе ощутить весь комфорт. Зато собираются строить школу искусств, которая, несомненно, тоже нужна, как и школы в других районах города. Но когда же вы, как глава города, наконец-то начнёте задумываться о людях и, прежде чем развивать районы застройкой высоток, строить нормальную инфраструктуру? – рассказала Екатерина.

- Да, школа № 50 вынуждена перевести более 20 классов (3–4 и 6–7 параллели) во вторую смену, но законодательство допускает принятие таких решений. Подрядчик не смог завершить стройку школы на Комфортной. Сейчас мы вынуждены вступить в долгий процесс расторжения соглашения с этой организацией. Мы готовы достроить школу после завершения этих процедур, - ответили в региональном Минобразования.

Также в ведомстве добавили, что не могут пока назвать конкретные сроки возобновления строительства.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhGdFR5OGZFSDR4NUlVQ3V1WU83QkE9PSIsInZhbHVlIjoiRVdnRytCWXpJM2NvaE4zR2ZSeWhkNlVxRVI1SWlURkUyRUx4MXhqWCtLNHdndTYrMDJNNkRVaXhxd1RqL2g1YlRZMFZJMWlVT1Q2ZEdHUUFCeklzYlFFeVlCbTk5RXllVVRJZjRQWHBGaUcyamQvNUU4M3ZUZ3JQVHE5cE0rRXdDMVo4Ly9OWEhYbk1Nb3BTVDJvcWZpR005WkFRTU1kRnZZSFFoNmFKcll5NUlZRm5kd2NCSTVndCtRaHJzWkNROFFTMU1FWkoxWDYrWEdpS0NQTGRZNzBvbXMzVHB2aDl6azE0diswY3cxd3ZSS1FmSDdCSWNpb05kK2ZpbnhISE5aUkRNUStMeFZyYjFoU3FTcGFtdHpTNklJdjJhM2t3aFIxckxTcTV1bDJJMC9VbG1ORWJ3ZVdvZGxZWFAzQW5DbFVkMzB1M2g1eDBXRUVJQmtPMFU4Vlp5KzFmNEp6QUMvdjUwaGxCNDlqS2pnVC9sMDlYWUhoZ2Z6SHdoUDJNclhFOEhGSDBod3NCR0t4NnlQa1JYZ3hiTGdjbkRWMlpqRStuK0E4NGJ5cmlVQVhpdGNIR3FLbjhGU1BZUkJRaSIsIm1hYyI6ImY1ZWRjNzdmMmRhYTBjYmQ1OTk0MDAyNWNkN2IzYjhmZTdkNTU0NDQyNWFhYTgwNTBlZmIzMzkyOGRmZjZiMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlIWEUwb09NZi9leFhsdGgvT2I5Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiRmpueVpmcFozNU1tbWg1ZU9GMW95VnVCZm85RU0zSDJhbDd5d2t4NTlKTEY3Y0FtN2NZdXJoOUtvb1dxU3dJYm9sNXRoMitaQzZHSy9SY0IzSWFSOWxweVkxakE4OHhyQlFUL3k5YzF3eUk5SEl6ZXc4NG9Pc2RiODRZalBySHRWbTZveWxRaXdhNUZRQ0RNRkF0ZGFMc0JyWGpObU5rYWk5RFFxTGlJTjZLVEN5RFZ2U2xmQUZwTmdnV2FRdTZvb1IvejAwMTdkL25sSGhvSWVsZ2MxQVFac1d5cGhYdTN5SEx3OVYzOFNuQk5qTzBRWEdDK2JCT1FzUHNVMlFKb1IzZE1CUkxCbWVqSy9tVlBIN3ZqYkRLREhXZVJndEdCZFVhcU5sRWlaMzc2TCsrUFJIZXVveDFiSFhRT1hHWjJheGM3NGpIMUdmeFd1WWMyTFlKZW9hRFMyWk56TkhyYUV2SjJ2emp4TmdSTXhENWoySGhiUEdXdUFUdlRtTGlGRE5sVHc4U255SVIyTWVDVEZaVmQ0TTdacExHaUY5dDdFdERnQXdKYlpIMVVsSitjS2tJMGNsdUR1MGNXeVJQa3AzNG5SekdYdFlTZUJyTW9WZDBaR1hySUJOWC9jNXY2TmdmTlpiWjBhU0QwMmtXMWNLYllWWll3Ni8zZUU4MmhhMWZORmZJV0dtNVZwQUJsSC9pSDFsdThQQ0NjQ0U5OFRYN0JUbFkwZUE5VEI2WHJjakhCNVYwa0JZTmxCdk9CaFNTdTl6UndIalREYytMZ2hldU0yeTFtUVJUc1QwTEVPRGx0SHFWbEhDZ1p6R3hjVTllRjQrWGRPOWU2SWh6bCIsIm1hYyI6IjQ3NmJiM2Y3MjA0ZDY3Mjc2ODZlMzI2YWUyYTdlMTc1MGFkMzhkMTZlOGFjYWIzNTVlZGNjN2NjNjI1ODE5MTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+