В калужской школе №50 более 20 классов учатся во вторую смену

О проблеме в субботу, 13 сентября, написала местная жительница под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- В январе 2025 года дети должны были зайти в новую школу около «Комфорт-парка». Теперь там «учатся» только утки и лягушки, и нет просвета в этой проблеме и точных сроков решения. 50-я школа трещит по швам, там нечем дышать, попробуйте там поучиться всю смену и на себе ощутить весь комфорт. Зато собираются строить школу искусств, которая, несомненно, тоже нужна, как и школы в других районах города. Но когда же вы, как глава города, наконец-то начнёте задумываться о людях и, прежде чем развивать районы застройкой высоток, строить нормальную инфраструктуру? – рассказала Екатерина.

- Да, школа № 50 вынуждена перевести более 20 классов (3–4 и 6–7 параллели) во вторую смену, но законодательство допускает принятие таких решений. Подрядчик не смог завершить стройку школы на Комфортной. Сейчас мы вынуждены вступить в долгий процесс расторжения соглашения с этой организацией. Мы готовы достроить школу после завершения этих процедур, - ответили в региональном Минобразования.

Также в ведомстве добавили, что не могут пока назвать конкретные сроки возобновления строительства.