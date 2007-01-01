В Малоярославце обновили дорожные неровности у школ
Новые «лежачие полицейские» появились возле городской гимназии и школы №3. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 15 сентября.
Ранее установленные конструкции полностью износились и не выполняли свою основную функцию — принуждать водителей снижать скорость на подъездах к учебным заведениям.
Главе городской администрации внесли представление с требованием устранить нарушение. В результате чиновники демонтировали старые конструкции и установили новые, соответствующие всем требованиям.