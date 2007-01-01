Афиша Обнинск
Москвич снова сел пьяный за руль и попал в ДТП в Мещовском районе
Общество

Москвич снова сел пьяный за руль и попал в ДТП в Мещовском районе

Дарья Джуманова
15.09, 13:21
25-летний житель Москвы предстанет перед судом за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 15 сентября.

По данным следствия, летом 2025 года мужчина, уже лишённый прав за пьяную езду, снова сел за руль автомобиля «Лада» в состоянии алкогольного опьянения. На трассе М-3 «Украина» он не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине машину.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Его автомобиль арестован.

