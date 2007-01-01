В Людиново работникам предприятия два месяца не платили зарплату

Общая сумма долга перед пятью работниками составила 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 15 сентября.

Как выяснилось, руководство компании знало о проблеме, но никаких мер для ее решения не принимало. Люди продолжали работать, не получая заработанных денег.

В связи с этим в адрес руководителя организации внесено представление, а также инициировано привлечение его к административной ответственности.

Долг по зарплате полностью погашен. Руководителю выписали штраф в 20 тысяч рублей.