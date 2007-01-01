В Жиздре после ДТП с мотоциклистом возбудили уголовное дело
Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 15 сентября.
Напомним, 28-летний водитель «Хендая» поворачивал налево на перекрестке улиц Сосунова и Коммунистической и врезался в мотоциклиста на «Стелсе».
50-летний водитель мотоцикла погиб на месте. Его 40-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».