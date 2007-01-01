Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Шапша поблагодарил калужан за поддержку на выборах
Общество

Шапша поблагодарил калужан за поддержку на выборах

Дмитрий Ивьев
15.09, 12:36
0 391
- Искренне признателен вам, дорогие земляки, за доверие и поддержку, - заявил 15 сентября Владислав Шапша, победивший на выборах губернатора Калужской области. - Спасибо всем жителям Калужской области, которые пришли на выборы, выразили свою позицию, за неравнодушие, готовность участвовать в жизни региона.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в организации и проведении выборов: членов избиркомов, наблюдателей, представителей правоохранительных органов, СМИ.

- Представителям всех политических сил спасибо за честную борьбу. Голосование прошло на хорошем организационном уровне. Важно, что молодежь проявила активность, - отметил Шапша. - Рекордная за последние 20 лет явка на выборах, а она составила 44,8%, - показатель того, что люди переживают за судьбу региона. Видят позитивные изменения, поддерживают тот курс, который мы ведем. Рад за однопартийцев – «Единая Россия» набирает 58,55 % в Законодательное собрание региона. И победители по одномандатным округам – единороссы.

калужская область
