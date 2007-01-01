Калужские строители организовали в Первомайске пункт питания для военных
Силами двух калужских подрядчиков начала работу столовая для участников специальной военной операции.
Финансирование проекта, включая приобретение всех необходимых продуктов, Курбан Ахмедов и Мхитар Стамболцян полностью взяли на себя.
В понедельник, 15 сентября, министр строительства области Александр Шпиренко отметил, что этот благородный жест является поводом для гордости за своих земляков, совершающих важное и доброе дело.