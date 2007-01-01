В Калуге жалуются на несколько «наливаек»

В субботу, 13 сентября, комментарии появились под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- Ещё бы закрыть две наливайки на Гагарина, 11, оттуда люди выходят и справляют нужду то в кустах, то прям на лестнице дома, то прям под окнами жилых помещений и на территории бульвара. Я уже молчу про постоянные драки и крики в ночное время. Жители дома очень надеются на ваше содействие! – написал мужчина.

К этой жалобе вновь добавились проблемы с заведением на улице 65 лет Победы, 41. На его работу горожане жаловались и ранее.

Управление экономики и имущественных отношений прокомментировало ситуацию. Чиновники заявили, что в рамках своих полномочий продолжают работу с нарушителями. Заведение на ул. Гагарина уже привлекали к административной ответственности. Относительно точки на ул. 65 лет Победы запланирован выездной рейд для проверки фактов, изложенных в жалобах.