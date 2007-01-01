Власти Калужской области объяснили разницу в тарифах на электроэнергию с соседними регионами

В региональном министерстве конкурентной политики заявили, что цена установлена на предельном минимуме, а для сельских жителей действует понижающий коэффициент.

Поводом для комментария стал вопрос жительницы региона к губернатору Владиславу Шапше в социальных сетях в пятницу, 12 сентября.

- Владислав Валерьевич, объясните, пожалуйста, почему в Калужской области самая дорогая стоимость электроэнергии? Смоленская область — 5.29, Тульская область — 6.73, Брянская обл. — 5.83, Калужская обл. — 7.36 руб./кВт.ч., - написала она.

В ведомстве пояснили, что тариф для населения устанавливается не произвольно, а в строгом соответствии с предельными уровнями, которые утверждает Федеральная антимонопольная служба для каждого субъекта отдельно.

Для Калужской области предельный минимум установлен на 2025 год 7,35 руб./кВт.ч, предельный максимум - 7,36 руб./кВт.ч. А для людей, проживающих в домах с электроотоплением и сельского населения, к тарифу установлен коэффициент 0.7 - тариф для таких категорий составляет с 1 июля 5.15 руб./кВт.ч.

- Применяемый коэффициент самый низкий из возможных и применяется он не во всех регионах. И, если сравнивать, тариф в Московской области с 1 июля составляет 8,25 руб./ кВт.ч., - добавили в ведомстве.