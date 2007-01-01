В Калуге просят привести в порядок мост на Московской

В воскресенье, 14 сентября, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Владислав Валерьевич, здравствуйте. Пешеходная часть моста по улице Московской от мкр. Кубяка до Азарово в плачевном состоянии. Прошу Вас принять меры для восстановления безопасного покрытия, - написал Никита.

В горуправе ответили, что смета на капитальный ремонт уже прошла экспертизу. Сейчас готовят документы для торгов. После их завершения определят сроки работ.