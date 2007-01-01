В Калуге опубликовали результаты выборов в городскую Думу
Утром 15 сентября предварительные итоги разместила на своем сайте Избирательная комиссия Калужской области.
Первое место заняла партия «Единая Россия» - 50,2% (46 447 голосов).
Вторая позиция у ЛДПР – 10,29% (9 523).
Третье место заняла «Справедливая Россия – За правду» - 9,79% (9 055).
На четвертом месте оказалась КПРФ – 9,05% (8 375).
Далее следуют «Новые люди» - 7,23% (6 692).
Шестая позиция за «Партией пенсионеров» - 6,67% (6 175).
Меньше всего голосов набрали «Зеленые» - 2,7% (2498).
По одномандатным округам результатов пока нет.
Ранее стали известны результаты выборов губернатора и депутатов Заксобрания Калужской области.