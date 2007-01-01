Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге опубликовали результаты выборов в городскую Думу
Общество

В Калуге опубликовали результаты выборов в городскую Думу

Дмитрий Ивьев
15.09, 09:03
1 2883
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром 15 сентября предварительные итоги разместила на своем сайте Избирательная комиссия Калужской области.

Первое место заняла партия «Единая Россия» - 50,2% (46 447 голосов).

Вторая позиция у ЛДПР – 10,29% (9 523).

Третье место заняла «Справедливая Россия – За правду» - 9,79% (9 055).

На четвертом месте оказалась КПРФ – 9,05% (8 375).

Далее следуют «Новые люди» - 7,23% (6 692).

Шестая позиция за «Партией пенсионеров» - 6,67% (6 175).

Меньше всего голосов набрали «Зеленые» - 2,7% (2498).

По одномандатным округам результатов пока нет.

Ранее стали известны результаты выборов губернатора и депутатов Заксобрания Калужской области.

Новости по тегу
выборы
Лента настроения
10 оценили
0%
0%
20%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhCczRrZm85cmk5eGVqdTFlR0JlRHc9PSIsInZhbHVlIjoiNU0xQ3FxVDh5Qml0Y1A1MmcvMzA3dmFhWE8zVmpVSXl1TnJmbnY2S1ZXYzJ2YlV6OGNWMERzTnR3dXVGaXBva1lNdUpQYmxDN1RFZmt4QzJqYjZSdklKUzJhdVJaWk53N1RhMUIvclZ4bEhhU2p3bDJTcmNEajU1WGt4YmkrbzROOXQxT2ppZkM2VlBqVFU5MUt2OVpOcXNZN2tOK1dRZnRNdG56eEFGd2xVYUdnU25GNWgweFU2bXdxNGFoTXIrN3AzWUErR01wY0M4REtkRGRRbys4WGRHNXJEcGZuU2tZcm1aN2E3WUJZUUhCR21HWFlJa3E3cFJncUh4MWJsdVVUMnFYOWhSTDNjek5BZUNucU1kQzlETkwrcFpQa3pja1NIOXlsRFRsdVBKV1g3OUdhdFIyUTRjREoyU25kRGZxamgwNnB1SGlzY2g0NlF2amo1MHNnbXRLemthc3o2TU9HeHNzdjBDMUpqSmJsdm9Nc1JhTFlPbi9uYXlNSmtpdXBYbktoTnRSSE00Vnc4WFUrS3oyVHFucDVIc0IvT01IbzM2eVFWNEFlYmJScy9jSlVHcmhxQm5GYy8yTytRdCIsIm1hYyI6IjAxN2ExZTZkN2Y4MmRmNjIyMGM5OTg0OWYzNTAyMWYwM2EzNzVjMDY2ZjhiY2QyMjk2ZmExMzJjYzU1YjU4NGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ2SDBjTHptK014M3RZeWp5UWkrVVE9PSIsInZhbHVlIjoiSlJJWndmMCtOd1BmWFhiNC9TU3RjU1VWREtsZUpnQjdQMUlzWEJLRkhZeTBHaExlTnJVSVNud0hNKzhicWVrK3hyQTlremU2QU8zOHE0QUNUUzd3bjRmVnNVZlBNUWsrbzJvZE1oQkl6TVliK1RIWEg2UkFVdDA5RWRCTGdqQWRlZlRmVG9TMjJoZCtlMUlhR09UTEwvWE81Zk91VlZ3QStiSGlRbFRxZ2RHYjdNWVo0SUZSejlSNHU4Z0JCbmZQYXN4aEdjRjhMeTlxUmxYVzN3ZFhLRFZUcEtZUWZTRm5DamtPaWFQUGJZMUZFalljV2xaL2dLRmJMc0pKOUpTU0ZGcjU4Mi81eDRHUzgzTWo4ZUMwd0M0aXJ6RVdxVnVnQWNmU2FSR1BoRkNSMGt5aTVUK2ZXZlB5LzJZUWtlQ0NlMThkM3V1bzR6VnFTU2NwOTdIY1lhVGQ5TGNwTFpRbEp5RTJxdDMrZU55RzBaZ0tDZmhlaHNybzhteGlQdU4wVTlVbDZMa2tKeURQcDVKNFA5cW9DM1NiTFNVNnBPdW1rWkVsRHpXdlptcmxqVy9RL0lRK2FTRE92UW9wUHM3ME5lQ2l0aVhBK3V6QXdJY1h0T09PSnVQdWkwNjFwclJhUDc3YWl6b0xTcGt1TmNWWVBNcG1lUTJFNmNSMThmR1dMTWg5SjRMNDhSQzdaV2x4ZVNQdXRaUHpZU2lCdXJXSWtDbzkrL0JtYzdqRzZMeCtVT1hOSVlDRzlxWFRMdThUeUJ5Y0EwdjU2OHljWUdSZnpvaGIyM2hiYlhUYTF1T0J1S0FlUEgvdThmL3c5emZwVFNiMVN0Q2plc0syQkYzWiIsIm1hYyI6ImI2ZGQwNmViOTg5YjNjMmNhOGMwODFhNTEyOTE4NTRiZmUyOWVlODYzNWQ4ZGI1ZjVkYjVmMzVkNjRjMjljNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+