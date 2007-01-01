Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Стало известно, кто выиграл выборы в Заксобрание Калужской области
Общество

Стало известно, кто выиграл выборы в Заксобрание Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.09, 08:52
1 3308
Утром 15 сентября Избирательная комиссия региона опубликовала предварительные результаты трехдневного голосования.

Первое место заняла партия «Единая Россия», набравшая 196 918 голосов (58,53%).

На втором месте оказалась КПРФ – 9,53% (32 064). Ей немного уступила партия ЛДПР – 9,52% (32 039).

Четвертое место на выборах в областной парламент заняла партия «Справедливая Россия – За правду» - 7,84% (26 386).

Пятая позиция у «Партии пенсионеров» - 5,71% (19 194). Шестое место заняли «Новые люди» - 5,47% (18 410).

Результаты по одномандатным округам появятся позже.

