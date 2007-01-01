Стало известно, кто выиграл выборы в Заксобрание Калужской области
Утром 15 сентября Избирательная комиссия региона опубликовала предварительные результаты трехдневного голосования.
Первое место заняла партия «Единая Россия», набравшая 196 918 голосов (58,53%).
На втором месте оказалась КПРФ – 9,53% (32 064). Ей немного уступила партия ЛДПР – 9,52% (32 039).
Четвертое место на выборах в областной парламент заняла партия «Справедливая Россия – За правду» - 7,84% (26 386).
Пятая позиция у «Партии пенсионеров» - 5,71% (19 194). Шестое место заняли «Новые люди» - 5,47% (18 410).
Результаты по одномандатным округам появятся позже.