Опубликованы результаты выборов губернатора Калужской области

Региональный избирком утром в понедельник, 15 сентября, подвел предварительные результаты голосования.

Губернатором Калужской области на второй срок подряд избран Владислав Шапша. За него проголосовали 245 285 человек - 72.25% от числа пришедших на выборы.

Второе место заняла Надежда Ефремова. Ее поддержали 30 394 калужанина (8,95%).

Третье место в губернаторской гонке досталось Николаю Яшкину – 22 288 (6,56%).

Четвертая позиция у Степана Опарышева – 16 153 (4,76%), пятая – у Ивана Родина, который набрал 14 803 голоса (4,36%).

Напомним, на выборах 2020 года Шапша набрал 71,19%. У Яшкина тогда было 9,93%, у Ефремовой – 5,01%.