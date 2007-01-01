Афиша Обнинск
Общество

Сенатор Александр Савин принял участие в голосовании в центре Калуги

Дарья Джуманова
14.09, 16:44
Сенатор Совета Федерации РФ Александр Савин проголосовал на избирательном участке, расположенном в Народном Доме. Об этом сообщили в региональном правительстве в воскресенье, 14 сентября.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности подчеркнул, что выборы имеют огромное значение не только для жителей Калуги, но и для всей страны. Он также отметил, что именно участие жителей региона в выборах определяет будущее Калужской области.

калужская область
