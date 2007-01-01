Афиша Обнинск
Общество

Владислав Шапша принял участие в выборах

Дарья Джуманова
14.09, 16:14
Губернатор Калужской области посетил избирательный участок во второй день голосования, 13 сентября.

Он подчеркнул важность личного участия в выборах и возможность оценить организацию процесса на месте.

Глава региона выразил глубокое уважение к старшему поколению, в частности, к ветеранам, которые, несмотря на возраст, активно исполняют свой гражданский долг. Кроме того, Шапша обратил внимание на сложившуюся в области традицию: многие жители приходят голосовать целыми семьями. Это, по его мнению, является наглядным примером воспитания у подрастающего поколения социальной ответственности и гражданской сознательности.

