В Калужской области угроза уголовного дела заставила должника по алиментам заключить контракт с Минобороны

Житель Кондрово долгое время игнорировал свои обязанности по содержанию сына и дочери. Об этом сообщили в пятницу, 12 сентября, в региональном управлении ФССП.

Вместо регулярной выплаты алиментов он перечислял лишь небольшие суммы. В результате к лету этого года его долг перед детьми достиг огромной суммы — более 814 тысяч рублей.

К нерадивому отцу применяли все возможные меры: его привлекали к административной ответственности и даже подвергали аресту. Однако это не возымело эффекта. Дело дошло до уголовного — против мужчины возбудили дело по статье «Неуплата алиментов». Ему грозило реальное лишение свободы на срок до одного года.

Осознав серьезность последствий, мужчина выбрал другой путь. Он принял решение заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции.

Теперь удерживать алименты будут из его военного довольствия.