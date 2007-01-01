Афиша Обнинск
В Муратовке жалуются на несанкционированную свалку
Общество

В Муратовке жалуются на несанкционированную свалку

Дарья Джуманова
14.09, 12:18
В пятницу, 12 сентября, местная жительница Ольга оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в социальной сети.

- Муратовка, ул. Малая Лесная, стоял контейнер для крупногабаритного мусора, и туда вывозили мусор все, кому не лень, и с ближайших поселков. Мусор всегда был горой в нем и вокруг него, просили чаще вывозить и оборудовать цивилизованно мусорную площадку, как это сделано везде, так нет, убрали даже то, что было. Куда людям теперь вывозить мусор? Пожилые, мамочки с детьми, инвалиды вынуждены нести мусор до ближайшего контейнера, который находится около ж/д станции. А на месте, где стоял контейнер, теперь свалка, потому что едут машины и по старой памяти вывозят/бросают мусор на этом месте. Вы считаете это нормальным? – написала она.

В горуправе ответили, что площадка находилась на дороге, которая служила альтернативным объездом платного участка трассы. Это единственная дорога, по которой можно добраться до более чем 40 СНТ, расположенных вблизи Муратовки и соседних населенных пунктов. Из-за этого с апреля по октябрь на дороге наблюдается высокий трафик, и водители и пассажиры часто выбрасывали мусор на этом участке.

Площадка была ликвидирована после коллективных обращений жителей Муратовки и многочисленных жалоб на несанкционированную свалку. Власти обещают убрать образовавшуюся свалку до конца года после заключения контракта на вывоз мусора.

