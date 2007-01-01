Афиша Обнинск
Сотрудника завода в Ферзиково наказали за загрязнение атмосферы
Общество

Сотрудника завода в Ферзиково наказали за загрязнение атмосферы

Дарья Джуманова
14.09, 08:58
Читайте KP40.RU:
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона в пятницу, 12 сентября.

Следствие установило, что мужчина в обход всех правил вручную менял работу производственных установок. Он самовольно увеличивал подачу газа и завышал температуру, стремясь, вероятно, ускорить процесс. Однако результатом такой «самодеятельности» стал опасный выброс в атмосферу целого коктейля ядовитых веществ. В воздух попадали оксиды азота, аммиак, диоксид серы и токсичный формальдегид.

Эти вещества не просто загрязняют окружающую среду, а усиливают вредное воздействие друг друга, представляя реальную угрозу для здоровья жителей. Противозаконная деятельность продолжалась несколько месяцев — с октября 2023 года по февраль 2024 года.

Суд признал мужчину виновным по статье о нарушении правил эксплуатации объектов, повлекшем загрязнение воздуха. В качестве наказания ему назначили 260 часов обязательных работ. 

