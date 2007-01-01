Над Калужской областью сбили десять беспилотников
Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку дронов, которая произошла над территорией региона в ночь на воскресенье, 14 сентября.
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что беспилотники были уничтожены в Жуковском, Кировском, Медынском и Барятинском районах.
На местах работают оперативные группы. Жертв и разрушений на земле не обнаружено.
Всего за ночь, по данным Минобороны, силами ПВО было сбито 80 вражеских беспилотников:
- 30 над Брянской областью,
- 15 над Республикой Крым,
- 12 над Смоленской областью,
- 10 над Калужской областью,
- 5 над Новгородской областью,
- 3 над акваторией Азовского моря,
- 2 над Ленинградской областью,
- 1 над Орловской областью,
- 1 над Рязанской областью,
- 1 над Ростовской областью.