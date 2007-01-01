Афиша Обнинск
Общество

Над Калужской областью сбили десять беспилотников

Дарья Джуманова
14.09, 08:38
Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку дронов, которая произошла над территорией региона в ночь на воскресенье, 14 сентября.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что беспилотники были уничтожены в Жуковском, Кировском, Медынском и Барятинском районах.

На местах работают оперативные группы. Жертв и разрушений на земле не обнаружено.

Всего за ночь, по данным Минобороны, силами ПВО было сбито 80 вражеских беспилотников:

  • 30 над Брянской областью,
  • 15 над Республикой Крым,
  • 12 над Смоленской областью,
  • 10 над Калужской областью,
  • 5 над Новгородской областью,
  • 3 над акваторией Азовского моря,
  • 2 над Ленинградской областью,
  • 1 над Орловской областью,
  • 1 над Рязанской областью,
  • 1 над Ростовской областью.

