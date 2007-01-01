Афиша Обнинск
В Калужской области удаленно проголосовало больше 80% избирателей

Облизбирком предоставил данные по явке на избирательные участки Калужской области к 15:00 13 сентября.
Владимир Андреев
13.09, 15:36
0 441
Очно сейчас работает 707 избирательных участков в муниципальных образованиях региона. К середине субботы на выборы очно пришло 27,24% от числа зарегистрированных избирателей.

В голосовании удаленно, с использованием ДЭГ приняло участие 80,02% от общего количества поданных заранее заявлений.

В Москве, на экстерриториальных участках свой голос на выборах в Калужской области отдали 623 калужанина.

