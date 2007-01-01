В Калужской области открыли движение по реконструированному мосту

В Козельском районе состоялось ключевое событие для развития транспортной инфраструктуры — открыто движение по основному мосту через реку Грязна.

О завершении этого этапа работ в субботу, 13 сентября, сообщил министр транспорта региона Геннадий Орлов.

Объект расположен на автодороге «Козельск–Киреевское–Чернышено – Юрино – граница Тульской области». Его реконструкция проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мост является стратегически важным, обеспечивая дорожное сообщение между Калужской, Тульской и Орловской областями. Его ввод в эксплуатацию значительно улучшит транспортную доступность для тысяч жителей этих районов.

На данный момент открыто движение по основной обновленной конструкции. Для обеспечения долговечности моста специалисты продолжают работы по укреплению откосов насыпи монолитным бетоном.

Параллельно ведется демонтаж временного моста и разборка объездной дороги, которая использовалась на время ремонта.

Полное завершение всех работ и сдача объекта запланированы на октябрь.