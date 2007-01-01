Афиша Обнинск
Общество

В Калуге коммунальщики около двух месяцев ждут, когда электрики снимут ветки с проводов

На улице Московская, в районе дом № 242 по словам горожан с июля 2025 года на электрических проводах висит вырванное с корнем дерево.
Владимир Андреев
13.09, 11:08
0 423
Читайте KP40.RU:
О ситуации калужане писали на странице губернатора в соцсети полмесяца назад. В пятницу, 12 сентября жительница повторила свою просьбу.

- На московской висит на проводах огромное дерево, - написала Яна Седлачек. - Прямо над проезжей частью. Если оно упадет, то пострадают люди. Писали две недели назад об этом на вашей странице, сказали уберут. Только никто ничего делать не стал. Трагедия может случится в любую минуту. Не понимаю почему власти бездействуют.

В ответ на это, представители городской управы Калуги сообщили, что ждут, когда электрики удалят ветки с проводов.  

- После этого удалим дерево, - добавили в горуправе. - По срокам, к сожалению, подсказать не можем.

