В Калуге назвали лучших работодателей года
Участниками проекта «Работодатель года» могло стать любое предприятие Калужской области.
Кандидатов на получение премии выдвигали читатели сайта www.kp40.ru путем голосования по номинациям.
Почти полгода Калужане предлагали кандидатов на премию «Работодатель года».
Сегодня мы готовы назвать 20 лучших работодателей 2025 года.
1) Работодатель года в сфере оборонной промышленности
ПАО «КАДВИ»
2) Работодатель года в сфере автомобилестроения
ООО «АГК»
3) Работодатель года в сфере проектирования и изготовления оборудования
ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»
4) Работодатель года в сфере приборостроения и электроники
АО «Тайфун»
5) Работодатель года в сфере производства автомобильных стекол
ООО «Фуяо Стекло Рус»
6) Работодатель года в сфере целлюлозно-бумажной промышленности
Общество с ограниченной ответственностью «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
7) Работодатель года в сфере строительства и реставрации
ООО «Стройальянс»
8) Работодатель года в номинации «Эффективные HR стратегии»
АО «Троицкая бумажная фабрика»
9) Работодатель года в сфере изготовления металлоконструкций
ООО «Технопром»
10) Работодатель года в сфере пищевой промышленности
АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе.
11) Работодатель года в сфере финансов
АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»
12) Работодатель года с сфере медицины
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
13) Работодатель года в сфере производства полиэтиленовых пленок
ООО ТЕРИКА
14) Работодатель года в сфере строительства и недвижимости
Строительная компания «Дом Мечты»
15) Работодатель года в сфере металлургического производства
ООО «ВМК Инвест»
16) Работодатель года в сфере производства строительных материалов «Стройполимеркерамика»
17) Работодатель года в сфере сельского хозяйства
ООО «Калужская Нива»
18) Работодатель года в сфере юридических услуг
ООО «Центр Финансового Равновесия»
19) Работодатель года в сфере услуг
Отель Hilton Garden Inn Kaluga
20) Работодатель года в сфере торговли
ООО «Праздничный стол»
Подробный репортаж о победителях и церемонии награждения будет опубликован 17 сентября.