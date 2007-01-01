Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калужской области в первый день голосования свой голос отдали 20 % избирателей

Региональный облизбирком опубликовал официальные данные явки избирателей на 20:00 12 сентября.
Владимир Андреев
13.09, 07:42
0 365
Всего в первый день свой гражданский долг отдали 157 523 человека.

Дистанционно с помощью ДЭГ проголосовало 40 883 избирателя. Это почти 72% от количества поданных заявлений.

На экстерриториальных участках в Москве проголосовало 525 человек из 1000 зарегистрированных - 52,5%.

Сегодня, в субботу 13 сентября в 8:00 откроются 707 избирательных участков в Калужской области.

