Калужанка возмущена низкими ценами на такси

Свою позицию она расписала под публикацией губернатора в социальной сети в четверг, 11 сентября.

- Что с ценами на такси? Как может поездка на такси в 2025 году стоить 82 рубля? Вы цены на бензин видели? Нам тоже нужно покупать детям одежду, еду, лекарства, платить ипотеку и ЖКХ, оплачивать кружки, если что, - написала Ирина.

В ответ на её комментарий другая читательница канала Валерия отметила, что поездка на четыре дома стоит 140 рублей, и спросила, какое расстояние Ирина проехала за 82 рубля.

- Вам опубликовали совершенную поездку с реальным доходом водителя в 60 рублей, а не то, что показывает приложение. Учитывайте еще дальность подачи. И в каком году это цены на такси 140 рублей стоили. Опустили такси ниже общественного транспорта. Попробуйте купите машину даже за 140 рублей, залейте бензин, обслужите ее, заплатите комиссию агрегатору, купите страховки, заплатите налоги. Есть еще и клиенты, которые и за 140 рублей в долг ездят без денег на карте. Автобус повезет Вас без оплаты проезда? В 2019 году с двумя детьми у меня не было чека на поездку ниже 350р. С тех пор цены на все выросли в 2-5 раз. Только на такси цены падают. 70000 в месяц водитель отдает только за один бензин. Чем ниже цены, тем выше износ и расходы на ремонт. Это, не считая плановой замены масла и фильтров. Машину иногда по несколько раз в месяц приходится ремонтировать с таким износом. По-вашему, водитель должен из своего кармана доплачивать за то, чтобы бесплатно возить в убыток себе и своей семье? – пишет калужанка

А вы считаете, что пора поднимать цены на такси в Калужской области?