В Калуге жалуются на подростков на питбайках
Общество

В Калуге жалуются на подростков на питбайках

Дарья Джуманова
12.09, 15:00
В пятницу, 12 сентября, местный житель оставил обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- Добрый день, когда ж запретят езду по городу на питбайках и подобной технике без глушителей и опознавательных знаков? Летают, в том числе и малолетки до 18-ти, без прав и без номеров. Мало того что эта трескотня мешает людям, так они же ещё и получаются участниками движения совершенно незаконно, - написал мужчина.

В ответ на обращение в горуправе напомнили, что использование питбайков в городах без соответствующих документов и оборудования запрещено правилами дорожного движения и федеральными законами. А по вопросам соблюдения ПДД посоветовали обратиться в ГАИ.

Партнёрские новости
