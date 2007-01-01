В Калужской области стало меньше преступлений

В пятницу, 12 сентября, региональная прокуратура опубликовала статистику за январь-август 2025 года.

За этот период зарегистрировано 7591 преступление, что на 6% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, убийствами, грабежами, квартирными кражами, угонами и кражами автомобилей.

Также уменьшилось число преступлений, совершенных на улице — с 802 до 684, лицами с криминальным прошлым — с 2004 до 1685, в состоянии алкогольного опьянения — с 737 до 565 и организованными группами — с 387 до 189.