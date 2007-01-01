Афиша Обнинск
В Калуге наградили лучших работодателей Калужской области

12.09, 13:10
Как мы уже писали, 12 сентября в конференц-зале отеля «Азимут» состоялась церемония награждения победителей народной премии «Работодатель года – 2025».

Эту премию уже третий год подряд учреждает медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга». Цель – поощрить лучшие практики на рынке труда, придать медийного веса и узнаваемости компаниям, которые уделяют особое внимание кадровой политике, заботе о своих сотрудниках.

- Калужская область - регион-локомотив, регион-новатор, регион-лидер, - сказал открывая церемонию награждения генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Но что стоит за этими громкими словами? Люди. Их энергия, ум, преданность своему делу. Но чтобы эта энергия раскрылась, нужна особая среда. Среда, которую создают те, кого мы собрались сегодня чествовать.

В 2023 году медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» впервые запустил проект «Работодатель года», в рамках которого 20 лучших организаций региона получили это почетное звание, - рассказывает о принципах отбора победителей Павел Владимирович. - И в этом году, как и в предыдущие, участником проекта могло стать любое предприятие региона. Кандидатов на получение премии выдвигали читатели сайта www.kp40.ru предлагая своих победителей в номинациях. Почти полгода они присылали нам свои списки кандидатов.

Но сегодня мы не просто вручим статуэтки, - сказал в заключение Коренюгин. - Сегодня мы готовы назвать 20 лучших работодателей 2025 года. Мы назовем имена компаний, за которыми идут осознанно, в которых работают с гордостью, которые меняют к лучшему не только бизнес-ландшафт, но и жизни тысяч калужан.

Списки победителей и подробный отчет с церемонии мы опубликуем на нашем сайте чуть позже. Следите за новостями.

