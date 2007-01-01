Афиша Обнинск
Общество

Участник СВО из Тарусы сделал свой выбор

Дарья Джуманова
12.09, 12:32
0 379
Коренной тарусянин, защитник Максим с позывным «Енот» поучаствовал в судьбе родного города.

В дни голосования он работает членом участковой избирательной комиссии 2401, об этом сообщил глава района Михаил Голубев в пятницу, 12 сентября.

- Командный дух и воля к победе для нашего футболиста и спортсмена - дело привычное. Опыт участия в киберсоревнованиях помогает ему в службе на фронте. В части наш коллега на хорошем счету. Комбат зовет продолжить военную службу после возвращения из зоны СВО, - рассказал Михаил Голубев.

В числе главных задач на короткий отпуск — проведать одного из боевых товарищей после серьезного ранения в госпитале.

