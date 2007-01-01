Искусственный интеллект будет контролировать нацпроекты в России

ИИ-модель работает в реальном времени, анализируя все мероприятия и показатели национальных проектов и сравнивая их с национальными целями развития, сообщили в правительстве Калужской области в пятницу, 12 сентября.

Благодаря этой системе удается выявлять неочевидные взаимосвязи между государственными проектами. Например, она показывает, как строительство дорог в одном регионе может повлиять на уровень рождаемости в соседнем субъекте или ускорить развитие цифровизации в стране.

ИИ-система способна обработать более тысячи потенциальных взаимосвязей за минуту, подтверждая только те, которые действительно влияют на достижение национальных целей. За один день она выполняет объем работы, на который у 76 специалистов из 38 отраслей ушло бы четыре года.

