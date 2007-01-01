Жительница Боровского района пожаловалась губернатору на заброшенность деревни

В четверг, 11 сентября, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Владислав Валерьевич, приехали бы вы посмотреть на нашу деревню Борисово, как развалили неплохое хозяйство, как вся деревня бурьяном зарастает и пахотные земли тоже, а также, что не работают очистные сооружения, что никто не обслуживает двухэтажные дома, что люди предоставлены сами себе, всех из бывшего колхоза-миллионера уволили. А то у нас всё очень хорошо, только не у всех! – написала она.

В районной администрации ответили, что в многоквартирных домах есть задолженности по коммунальным услугам, из-за чего управляющая компания решила отказаться от обслуживания. Также сообщили, что канализационные сети деревни обслуживает муниципалитет, ремонт очистных сооружений не запланирован, так как это требует больших финансовых вложений. Ещё добавили, что поля принадлежат ликвидируемому колхозу.