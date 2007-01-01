Родители калужской школы №51 массово жалуются на отсутствие учителя математики

В четверг и пятницу, 11 и 12 сентября, в комментариях под публикацией губернатора в соцсетях появились десятки жалоб от родителей учеников школы. Они сообщили, что за две недели учебного года у детей не было уроков алгебры и геометрии.

- Учебный год начался, а учитель алгебры и геометрии у учеников 7 «Г» класса 51 школы г. Калуги отсутствует. Две недели у детей нет этих предметов. На счёт появления учителя речи не идёт пока, как детям быть, - написала одна из мам, Екатерина.

- Не было ни алгебры, ни геометрии, ни статистики! А программа идёт. Как долго мы должны ждать? Месяц, два? А потом ходить по репетиторам, догонять программу? Кадровые проблемы — это не должны быть проблемы родителей, - поддержала Наталья.

- Наши дети отстают по программе, не получая должных знаний. Другие учителя не замещают. Просим взять под контроль эту ситуацию, - обратилась к администрации школы другая мама.

Как выяснилось, причиной сложившейся ситуации стало внезапное увольнение учительницы математики за три дня до начала учебного года. В администрации школы подтвердили кадровую проблему, но опровергли утверждения о полном отсутствии занятий. По словам представителей школы, уроки алгебры и геометрии временно ведут другие педагоги, однако признается, что их количество меньше положенного по учебному плану. Директор лично занимается поиском нового постоянного учителя. Региональное министерство образования пообещало помочь администрации школы в поиске нового педагога и заверило, что приложит все усилия для решения проблемы в течение сентября.