Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Родители калужской школы №51 массово жалуются на отсутствие учителя математики
Общество

Родители калужской школы №51 массово жалуются на отсутствие учителя математики

Дарья Джуманова
12.09, 11:35
0 518
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг и пятницу, 11 и 12 сентября, в комментариях под публикацией губернатора в соцсетях появились десятки жалоб от родителей учеников школы. Они сообщили, что за две недели учебного года у детей не было уроков алгебры и геометрии.

- Учебный год начался, а учитель алгебры и геометрии у учеников 7 «Г» класса 51 школы г. Калуги отсутствует. Две недели у детей нет этих предметов. На счёт появления учителя речи не идёт пока, как детям быть, - написала одна из мам, Екатерина.

- Не было ни алгебры, ни геометрии, ни статистики! А программа идёт. Как долго мы должны ждать? Месяц, два? А потом ходить по репетиторам, догонять программу? Кадровые проблемы — это не должны быть проблемы родителей, - поддержала Наталья.

- Наши дети отстают по программе, не получая должных знаний. Другие учителя не замещают. Просим взять под контроль эту ситуацию, - обратилась к администрации школы другая мама.

Как выяснилось, причиной сложившейся ситуации стало внезапное увольнение учительницы математики за три дня до начала учебного года. В администрации школы подтвердили кадровую проблему, но опровергли утверждения о полном отсутствии занятий. По словам представителей школы, уроки алгебры и геометрии временно ведут другие педагоги, однако признается, что их количество меньше положенного по учебному плану. Директор лично занимается поиском нового постоянного учителя. Региональное министерство образования пообещало помочь администрации школы в поиске нового педагога и заверило, что приложит все усилия для решения проблемы в течение сентября.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZnRkhrYkJOQ0xaaXI3QjBGclA1MHc9PSIsInZhbHVlIjoiRkxINHBEcTUyb0tTa3pteVZSZEtaU1Q3WnhZbVZoZHI5VDB5M3RUbm5FcUxTcjBZSFRFc1psVFVEQ3BiL1k1RmRKSXl2MzRoa0FwY3dLb3NUd3RncDFRUml1cTAvUjl4Zk1MZDJiaWN0QmVRSUdRQ0VLYUU4R1BJb25KYWVrUlhlOWFzSjhMTzNJS1d4bGQ3b3lPbkFFU3c3TzY2R0h0NXl1RW1zajFJcERvaVpWb1h5MVE0VlhCWjF5QVVjVkJVMXhneXBWc3NLMW9MUXAwNWZncXovdU5yT2IyTmFMMkhtamRMbnRiYk5vUldCZkV6b044SlhKT3FBd0VqaWJWaWZxWDcyajU2SG1SMlJQQ0FJWitVT25JVWVtZDkwTCtpYndGQlRpVGh3eXk2SjhmSjRaTy80d0Nwdmo0UVg2NXRPV1ZnVXlZK0g3M3BjaEJxK1BHS0lCREFsNGZkQ3Z6ZHpYc0Z4YlFGYkxYTGphSG8zcHlHRnZhMHcrYWtnQTl4MHNXSVZDMkd1L2h3RU4wWkhIcC83OWxxdDJNNGI5VXN6N25QWGZwL2U3QjEyMitvVk8vRW1CbCtSZlFJcXozUyIsIm1hYyI6IjUyMDdlNjBjNjU1MzNlYTY4YzE5NTdkMjE2MDI5Y2NlOTBiZmNhNDQ2Mjk0ZDcwYWJjODk5MTFiM2ZhYTU2NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImIrOHg4SDZGUC9SelB1N29IUVNlSUE9PSIsInZhbHVlIjoiSHdQU0FnbW9SbWZuVG55dXhUelVrek02T3U5bk9DRXp3VHRDQitMR29ZZXRpeG1BcXpvVThkNXJHYUlGVytMUU5OSDUzWmUxVitQakZtV2NZaE16TVRuclZJdGIrV3hldXMybUFhYWlHdTZqZXFGV3FEMkdwZUZZV2xKZFIwZ3krdy9zTitpMnJBQ3loZ2JObFVzZzdxa2xHcFdpVFZ0b2R1Ly9wSTBmNXUxS0hQYndxQXNkYVgxd2lURHZob2xOUlo1UzcxR3hkVlpFbGxXRjRYNks5UnVtWjVxcDRuOFlwU2U1YUlWU0UrUHpLV0wrczdaVUp5cU40WUszLytyNVByOTlSNTRSYTAzWkRwZ0NweUNBbDZZUUZhWHhJZWpQMTJvalVlcXVXRkhBN0V2ellQZElqYmRjZkVYS2RodFZ0QVBvTHVJUkxmUEJ1eUpVR2h3Z0Q5Qk4vS24rNUllZlFub0x0bmJjd041eFVFWnZVbDNkUC80NWVBS1ZZbHQwMTBwSjl4aU5ZbFU3dDVwSVB2RUpLSXg5RU1xS3EwNUNBTU5MYU1pelFSQ3VsZ3hDZVplYm5RQ3k5K2pmNlhMOEZqd1M4dW9MU25DUi9wRUFtOHk5MjQwNURFOThCalZZNTVzdlduNlUrOXBnYmsySlp4RHhod01xS2NlaWFLWlZVVlZkVjF1NGdKZGZjSFp2OVZpa2FYazRuMlVIWjFTQ2dzS1dMcjBVaUF6djN0SGlyLzdFV3dWaVdLaVBVSElLSXBic0hXc2M1TGFPTXoyV0lpVHpmWWRFUmFiUEJaRGhobGo4TVhMbVU1VElLeWMxMkRFb0dTdGtUaFBUSUtkMyIsIm1hYyI6ImE1ZTMyOTkwOWM3N2RjYTgzMmJjNDA1N2ZmODQzMjEzY2I5NjY2NTg0NDJlZDRjZTg1MDVlZGEzZWUzNDY0YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+