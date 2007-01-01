В Калуге огромное дерево упало на провода

О проблеме в пятницу, 12 сентября, рассказала местная жительница под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте, Владислав Валерьевич! Может, вы хоть повлияете на ситуацию! На Московской висит на проводах огромное дерево! Прямо над проезжей частью. Если оно упадет, то пострадают люди. Писали две недели назад об этом на вашей странице, сказали, уберут. Только никто ничего делать не стал. Трагедия может случиться в любую минуту. Не понимаю, почему власти бездействуют, - написала она.

В горуправе сообщили, что сначала нужно дождаться, пока электрики уберут ветки с проводов. И только после этого они смогут спилить дерево. Конкретных сроков назвать не могут.