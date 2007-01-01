Афиша Обнинск
В Калуге просят увеличить количество маршрутов до новой остановки на Силикатном
Общество

В Калуге просят увеличить количество маршрутов до новой остановки на Силикатном

Дарья Джуманова
12.09, 11:10
0 520
В среду, 10 сентября, местная жительница оставила обращение под публикацией городского головы Дмитрия Денисова, где он опубликовал видео, как едет на маршрутке до Анненок.

- Поезжайте на Силикатный! Обязательно доедьте до остановки «Белые росы», которая как бы есть, но там никто не останавливается! – написала она.

Другая калужанка, Наталья, добавила, что после шести вечера уехать на Силикатый очень сложно.

В горуправе заявили, что руководителям транспортного предприятия напомнили о необходимости строгого соблюдения графиков, особенно в вечернее время. Сейчас на остановке «Белые росы» останавливается маршрут №82, а к концу сентября планируют запустить маршрут №81.

