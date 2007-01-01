В Калуге началась церемония награждения премией «Работодатель года-2025»

Голосование в рамках проекта медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» продолжалось несколько месяцев.

И в пятницу, 12 сентября, станут известны все победители.

Напомним, проект «Работодатель года» стартовал в 2023 году на фоне растущего спроса на новых специалистов и усиливающейся конкуренции за рабочие руки. В Калужской области на одного соискателя приходится 8,7 вакансий.

В обстановке кадрового голода интерес к проекту только растет. Внимание к нему проявили не только калужане и руководители ведущих предприятий региона, но и областное правительство, которое уверенно поддержало идею медиахолдинга.

Генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин.

С песней выступает Лиза Кушнарь - вокалистка студии «Переменка» детского подросткового клуба «Импульс».

Подробности читайте чуть позже на нашем сайте.