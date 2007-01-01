Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге снова жалуются на долгое ожидание троллейбуса №3
Общество

В Калуге снова жалуются на долгое ожидание троллейбуса №3

Дарья Джуманова
12.09, 10:52
В четверг, 11 сентября, под постом городского головы Дмитрия Денисова появились новые комментарии о проблеме.

- Интересно, когда будет нормально ходить троллейбус номер 3? После 16:00 стоишь на остановке и ждёшь по 30-40 минут. А ребёнок, когда идёт после седьмого урока, это в 14:10, по часу почти стоит на остановке! И это ещё не зима! Зимой и на работу утром иной раз не попадаешь вовремя! – написала Виктория.

Напомним, это не первый раз, когда калужане жалуются на проблемы с этим маршрутом. Они отмечают, что троллейбус ходит не по расписанию, а хаотично. Обычно он приезжает кучами по 5–6 штук, а потом заставляет пассажиров ждать долгое время.

В городской управе вновь ответили отпиской. Сбои и задержки, по их словам, связаны с дорожной ситуацией. Они также указали руководителю транспортного предприятия на необходимость соблюдать расписание.

